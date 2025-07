Exportações crescem e Acre fortalece laços com os EUA, diz presidente do conselho deliberativo do Sebrae

O agronegócio acreano vive um momento de expansão e protagonismo na economia do estado. Em entrevista concedida durante a Expoacre 2025, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Acre e também presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC), Assuero Veronez, destacou o fortalecimento das exportações e o papel cada vez mais estratégico do setor rural.

Segundo Veronez, o Acre tem se posicionado com força no cenário nacional e internacional. Ele apontou que hoje, o maior produto de exportação do estado é a carne bovina, seguida da soja e da carne suína, o que representa uma mudança significativa na pauta de exportações, antes liderada por madeira e castanha.

O dirigente também chamou atenção para o crescimento das exportações acreanas para os Estados Unidos. A participação da carne exportada para o país subiu de 15% para 26% nos últimos anos, reflexo da queda no rebanho americano. O café, que também tem ganhado espaço na produção acreana, é outro destaque, já que metade do café exportado pelo Brasil tem como destino os Estados Unidos.

Apesar dos avanços, Veronez demonstrou preocupação com as tensões comerciais entre Brasil e EUA. Para ele, a relação precisa ser preservada, pois os norte-americanos são o segundo maior parceiro comercial do país, atrás apenas da China. “Não dá para brigar com o cliente”, comentou, alertando que rompimentos desse tipo trazem mais prejuízos para o Brasil, por ser economicamente mais vulnerável.

Durante a conversa, o presidente também ressaltou a importância do Sebrae no apoio ao empreendedorismo e ao agronegócio local. Ele afirmou que a instituição investe fortemente na Expoacre e oferece estrutura para que pequenos negócios possam se destacar. Na edição deste ano, produtores rurais marcaram presença com mais de 200 animais de genética qualificada, além de comerciantes e empresas do setor agropecuário que impulsionam o movimento de negócios dentro da feira.

Veronez lembrou ainda que a parceria entre o Sebrae e a Federação da Agricultura, por meio do SENAR, tem promovido resultados expressivos, especialmente na formação profissional e na assistência técnica. Mais de duas mil propriedades rurais estão sendo atendidas por programas que buscam melhorar a produtividade e garantir sustentabilidade ao campo.

Por fim, ele reforçou o convite à população para prestigiar a Expoacre. De acordo com ele, o evento cresceu em estrutura e fluxo de visitantes, e já se discute a necessidade de ampliação do espaço para os próximos anos. “A Expoacre é meio negócio e meio entretenimento”, afirmou, destacando que, além de movimentar a economia, a feira também oferece lazer e cultura à população acreana.

Veja o vídeo: