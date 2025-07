Fã desde criança enfrenta chuva e é o primeiro da fila do show Zezé Di Camargo e Luciano na Expoacre

Nem a forte chuva que caiu sobre Rio Branco na tarde desta segunda-feira (29) foi capaz de desanimar o aposentado Ademir, o primeiro a chegar na fila do show de Zezé Di Camargo e Luciano na Expoacre 2025.

“Eu tô aqui desde as quatro e meia da tarde, debaixo de chuva, mas vale a pena. Sou fã desde os meus quinze anos. As músicas deles falam do amor, das verdades da vida. É coisa que toca a gente”, contou seu Ademir, emocionado.

Apaixonado pela trajetória da dupla, ele relembrou o começo da carreira de Zezé ao lado do irmão Zazá, antes da formação definitiva com Luciano.

“Depois que ele perdeu o irmão naquele acidente, veio o Luciano e os dois se tornaram essa dupla famosa que todo mundo ama”, disse.

As canções mais esperadas por seu Ademir são Pedras e Como Se Fosse Uma Prece. E ele aproveitou para mandar um recado direto para o ídolo:

“Bora, Zezé! Eu tô aqui, fiquei molhado o tempo todo, sou o primeiro da fila. Se você puder me levar pra cima do palco pra te dar um abraço, eu agradeço de coração”, finalizou.

Veja o vídeo: