Fernanda Brum comenta em live do ContilNet na 4ª noite da Expoacre: “Logo estaremos juntos”

Durante a quarta noite da Expoacre 2025, marcada pela tradicional programação gospel, a cantora Fernanda Brum surpreendeu os internautas ao comentar em uma transmissão ao vivo do ContilNet. Em sua mensagem, a artista escreveu: “Logo estaremos juntos, meu povo”, reforçando sua participação no evento e aumentando ainda mais a expectativa do público.

A interação aconteceu enquanto a equipe do portal transmite ao vivo a movimentação no Parque de Exposições Wildy Viana. O comentário da cantora foi rapidamente destacado e comemorado pelos apresentadores da live, que acompanham a programação da maior feira do Acre direto do estande oficial.

Fernanda Brum é uma das atrações principais da noite gospel e deve subir ao palco nesta terça-feira (29) levando uma mensagem de fé, louvor e esperança. Sua presença é aguardada por milhares de pessoas, que já se concentram na arena de shows da Expoacre.