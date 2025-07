Feto humano é encontrado em esgoto da UPA do Segundo Distrito de Rio Branco

Um feto humano foi encontrado dentro da rede de esgoto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (data não informada).

Segundo informações da Polícia Militar, a descoberta foi feita por um vigilante da unidade, que acionou imediatamente a coordenação da UPA. A coordenadora, por sua vez, solicitou o apoio da Polícia Militar, que esteve no local e confirmou a veracidade do fato.

Diante da situação, foi solicitada a presença da perícia criminal e de agentes do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram o recolhimento do feto. O material foi encaminhado ao IML, onde será submetido a exame cadavérico e à coleta de material genético (DNA), com o objetivo de identificar a mãe e apurar possíveis responsabilidades criminais.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai apurar se houve prática de aborto criminoso ou homicídio.

Nossa reportagem ouviu a diretora Dora, responsável pela UPA do Segundo Distrito. Ela explicou que a tampa do esgoto estava aberta porque a equipe realizava uma manutenção. Durante uma ronda, o vigilante olhou para dentro do esgoto, avistou o feto e imediatamente comunicou a administração.

Ainda segundo a diretora, o local onde o feto de aproximadamente 4 meses, foi encontrado não é acessível ao público, o que leva a crer que ele chegou até ali por meio da descarga de um banheiro localizado na parte interna da unidade.

Neste momento, os profissionais estão levantando os registros de todas as mulheres que deram entrada na UPA com cólicas ou sangramento vaginal, a fim de auxiliar nas investigações e identificar a paciente que possa ter sofrido o aborto e descartado o feto pelo vaso sanitário.