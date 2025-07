Fila gigante se forma em menos de uma hora após anúncio de novos ingressos para shows da Expoacre

Menos de uma hora após o anúncio da liberação de 4 mil novos ingressos solidários para os shows das duplas Jorge & Mateus e Matheus & Kauan na Expoacre 2025, uma fila gigantesca se formou no ponto de distribuição em Rio Branco. As imagens da movimentação foram registradas e compartilhadas nas redes sociais por Allan Costa, mostrando dezenas de pessoas aguardando para garantir sua entrada nas apresentações.

A nova remessa foi anunciada pela organização do evento no início da tarde desta segunda-feira (28), em resposta à alta demanda do público. Os espetáculos das duplas estão entre as mais esperadas da programação da feira agropecuária deste ano.

A distribuição acontece exclusivamente na Casa da Amizade, localizada na Rua Marechal Deodoro, 284, no Centro da capital. Para a retirada, é necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis, com prioridade para óleo e apresentar um documento com CPF, que dá direito a apenas um ingresso por show.

Com a rápida formação da fila, quem ainda esperava conseguir as entradas podem acabar frustrado, já que o lote extra é limitado e deve se esgotar rapidamente, como ocorreu em ações anteriores. A organização recomenda que os interessados se antecipem, respeitando as regras e a ordem no local.

Além de garantir o entretenimento de milhares de pessoas, a ação solidária tem como objetivo arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Acre, reforçando o caráter social da Expoacre 2025.