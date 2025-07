Frente fria causa chuvas fortes e queda nas temperaturas nesta terça-feira no Acre

A chegada de uma onda de frio polar muda o clima no Acre nesta terça-feira (29), provocando queda nas temperaturas, ventos intensos e alta probabilidade de chuvas fortes em diversas regiões do estado, segundo previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site “O Tempo Aqui”.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o fenômeno atinge o estado logo nas primeiras horas do dia, deixando o tempo frio, instável e com muitas nuvens. A previsão indica chuvas a qualquer momento, que podem ser intensas em pontos isolados.

Os ventos sopram de forma contínua, entre fracos e moderados, com rajadas mais fortes vindas do sudeste. As temperaturas mínimas devem variar entre 16ºC e 18ºC à noite, com máximas entre 24ºC e 26ºC durante o dia. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 70% à tarde e atingir até 95% no início do dia.

No centro e oeste do estado, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia começa quente e abafado, com períodos de sol, nuvens e chuvas pontuais, que também podem ser fortes. No entanto, a partir do fim da tarde, a aproximação da frente fria provoca instabilidade e uma leve queda de temperatura. Nessas regiões, a umidade do ar pela manhã pode alcançar até 100%, e os ventos sopram da direção sudeste, com intensidade entre fraca e moderada.

Confira a previsão de temperaturas para algumas cidades: