Frente fria e chuvas intensas chegam ao Acre a partir desta segunda-feira; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso nesta segunda-feira (28) alertando para a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia em todo o estado do Acre. O comunicado também prevê ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h, com baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido até às 10h de terça-feira (29).

A mudança no tempo acontece em decorrência da chegada de uma onde de frio, segundo o pesquisador Davi Friale. Segundo ele, a terça-feira deve ser o dia mais instável da semana.

Em previsão publicada em seu site O Tempo Aqui, ele destaca a chegada de uma fraca onda de frio polar que deve deixar o tempo mais ventilado, com possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e raios. As temperaturas também caem, especialmente à noite, quando o “frio polar” poderá ser sentido com mais intensidade.

Na quarta-feira (30), as mínimas devem variar entre 15ºC e 18ºC em Rio Branco e no Vale do Acre. O dia começa com frio, mas o sol deve aparecer e elevar gradualmente a temperatura. Apesar disso, o calor típico dos últimos dias da Expoacre poderá vir acompanhado de pancadas isoladas de chuva, especialmente à tarde.

“Calor intenso, muito sol, onda de frio polar, noite fria, baixa umidade do ar, chuvas e alta probabilidade de temporais marcarão os últimos dias de julho no Acre.” A orientação é para que a população esteja preparada para as variações bruscas do tempo, especialmente quem pretende visitar a feira nos próximos dias.