Fuga de 9 detentos em Rio Branco completa um mês e nenhum deles foi recapturado

A fuga dos nove presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco completa 30 dias neste sábado (19) sem que nenhum dos foragidos tenha sido localizado até o momento. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), que garante a continuidade das operações das forças de segurança na tentativa de recapturar os detentos.

A evasão ocorreu no dia 19 de junho, por volta das 6h da manhã, no pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório, setor destinado a presos sem sentença definitiva. Juntas, as penas dos fugitivos somam mais de 400 anos, por crimes como roubo, homicídio e associação a organizações criminosas.

Desde então, as buscas mobilizam equipes terrestres e aéreas, com apoio de veículos, aeronaves e serviços de inteligência que atuam com base em denúncias anônimas e investigações sigilosas.

No dia seguinte à fuga, moradores da região da Vila Custódio Freire, próxima ao presídio, relataram ter visto alguns dos foragidos e afirmaram que eles derrubaram o muro de uma residência durante a fuga. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu capturar nenhum dos envolvidos.

Apesar da ampla mobilização e da repercussão do caso, as autoridades seguem sem informações concretas sobre o paradeiro dos detentos. O Iapen-AC reforça o pedido para que a população continue colaborando com as buscas, por meio de denúncias anônimas.