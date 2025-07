Gefron apreende 11 quilos de skunk e prende suspeito de tráfico em Mâncio Lima

Na noite desta terça-feira (29) o Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), realizou uma importante apreensão de drogas no município de Mâncio Lima, durante mais uma etapa da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.

A ação ocorreu no Ramal do Batoque, uma área estratégica próxima à fronteira com o Peru, conhecida por ser rota do tráfico internacional de entorpecentes. Durante a operação, os agentes apreenderam aproximadamente 11 quilos de skunk, uma variação da maconha com alto teor de THC, e prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com informações divulgadas pela SEJUSP, o prejuízo estimado ao crime organizado com a apreensão da droga chega a R$ 119 mil. A operação reforça o compromisso das forças de segurança em intensificar o combate ao narcotráfico na faixa de fronteira do Acre com países vizinhos.

“O GEFRON atua incansavelmente na repressão aos crimes transfronteiriços, protegendo a população e fortalecendo a presença do Estado nas áreas de fronteira”, afirmou um representante da corporação.

A droga apreendida e o suspeito foram encaminhados às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais. O trabalho do GEFRON continua sendo peça fundamental na contenção de crimes na região de fronteira, considerada uma das principais portas de entrada do tráfico internacional na Amazônia.