Gladson passa bandeira do Acre a Mailza na Cavalgada e simboliza sucessão no governo

A passagem de bastão mais simbólica, até este momento, entre Gladson Cameli e Mailza Assis aconteceu na Cavalgada 2025 da Expoacre 50 anos.

No evento do ano passado, Cameli brandia o símbolo maior do Estado, a bandeira acreana.

Neste ano, após exaltar as expectativas de R$ 600 milhões em movimentações financeiras, ele deixou o posto central da cavalgada — ao menos por um instante — para a vice-governadora, Mailza Assis, assumir a posição e repetir o ato simbólico.

Ao centro, Mailza, em posse da bandeira, balançou o verde, amarelo e vermelho que colorem a bandeira acreana, dando o primeiro passo do maior evento do calendário econômico e cultural do Estado — o que reforça seu ímpeto na disputa pela cadeira máxima do Executivo nas próximas eleições.

Vale lembrar que esta é a última Cavalgada sob o comando de Gladson no Governo do Estado. Em abril do ano que vem, ele deve deixar o cargo para disputar o Senado Federal. No lugar, quem assumirá é justamente a vice-governadora Mailza Assis.