Gladson prestigia 1ª noite de rodeio da Expoacre ao lado da namorada e celebra união de forças pelo evento

O governador Gladson Cameli marcou presença na primeira noite do rodeio da Expoacre 2025, nesta terça-feira (29), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Acompanhado da namorada, ele prestigiou a abertura da competição, que contou com 26 montarias e arena lotada.

Durante entrevista à imprensa, o governador destacou o trabalho conjunto que tem garantido o sucesso da maior feira agropecuária do Acre.

“Vemos o empenho da iniciativa privada, e a vocês da imprensa, que cumprem um papel fundamental em divulgar essa grande festa de exposição. É o momento de fazermos negócios e, ao mesmo tempo, confraternizar”, afirmou.

Cameli também celebrou os 50 anos da Expoacre e reforçou que o verdadeiro sucesso da feira está nas pessoas.

“Eu não tenho dúvida, o grande sucesso da Expoacre são as pessoas. A organização está impecável, e vejo todos entusiasmados — equipe de governo, prefeitura, governo federal, empresários. É isso que eu sonho para o Acre: um estado de união, com oportunidades para nossas autoridades e, principalmente, para as nossas crianças”, concluiu.

