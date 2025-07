Governador em exercício, Nicolau sanciona pacotão de leis aprovadas pela Aleac; CONFIRA

O Governo do Acre sancionou nesta quarta-feira (16), um pacote de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). As publicações constam no Diário Oficial do Estado (DOE), e foram assinado pelo governador em exercício, Nicolau Junior.

Entre as matérias publicadas estão a Lei nº 4.605, de 15 de julho de 2025, que institui o Programa de Farmácias Vivas no Estado e dispõe sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos na rede pública de saúde, de autoria do deputado Luiz Gonzaga.

Também foi sancionada a Lei nº 4.608, de 15 de julho de 2025, que institui a política estadual de atenção integral e obrigatoriedade de diagnóstico às pessoas com doença falciforme no Estado, que tem como autora a deputada Michele Melo.

Outra lei também sancionada foi a de número 4.611, de 15 de julho de 2025, que assegura a realização de ritos religiosos voluntários nas unidades de ensino públicas e privadas em todo o Estado, também de autoria de Michelle Melo.

Confira as demais leis sancionadas:

Leis sancionadas