Governo abre inscrição para Galpão do Empreendedorismo na Expoacre na segunda-feira

A Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae) e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), deve abrir na próxima semana as inscrições para artesãos participarem com exposição de peças no Galpão do Empreendedorismo.

Os interessados devem manifestar interesse nos dias 14 e 15 de julho, das 8h às 15h, na Casa do Empreendedorismo, localizada na rua João Donato, 125, Ipase, em Rio Branco. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço emitido nos últimos 90 dias e três fotos das peças que pretende comercializar.

Segundo a gestão, os artesãos serão selecionados por meio de um sorteio, que será realizado no dia 18 de julho.

Celebrando 50 edições, a Expoacre 2025 será realizada entre os dias 26 de julho e 3 agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, com uma programação diversificada, shows nacionais e rodeio. A feira reúne milhares de pessoas todos os anos e funciona como uma oportunidade para a geração de emprego e renda.