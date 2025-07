Governo divulga versão atualizada da programação oficial da Expoacre 2025

O Governo do Acre divulgou, nesta quarta-feira (16), a programação atualizada da Expoacre 2025, que acontecerá entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A feira chega à sua edição de 50 anos com uma programação ainda mais diversificada, reafirmando sua importância como o maior evento multissetorial do estado, reunindo cultura, economia, entretenimento e agropecuária.

Entre as novidades deste ano está a realização de quatro noites de rodeio, que ocorrerão de 28 a 31 de julho, fortalecendo uma das tradições mais aguardadas do evento. A abertura oficial será no dia 26 de julho, com a tradicional Cavalgada, seguida pelo Dia do Católico, dedicado à programação religiosa.

No domingo (27), o palco principal receberá o cantor Gusttavo Lima, uma das atrações mais aguardadas pelo público.

Já na segunda-feira (28), será a vez da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que promete emocionar com seus clássicos. Nesta mesma noite, a Arena de Rodeios abre sua programação às 19h30.

Na terça-feira (29), a cantora Fernanda Brum comanda a programação gospel da feira com uma noite de louvor. A etapa do rodeio também segue na Arena, no mesmo horário.

A quarta-feira (30) terá o show da dupla Matheus & Kauan, e a continuidade das disputas no rodeio.

A quinta-feira (31) será voltada ao público infantil, com apresentações temáticas de Moana 2, Roblox e Família Tubarão. O rodeio também terá sua última etapa nesta data, com a grande final às 19h30.

Na sexta-feira (1º de agosto), as atrações para as crianças continuam com espetáculos de Encanto, Divertida Mente e Meu Malvado Favorito. A noite contará ainda com o Tribe Festival, voltado à música eletrônica, reunindo DJs e estrutura especial para o público jovem.

O sábado (2 de agosto) será marcado pelo Ecofest, evento que une cultura, sustentabilidade e valorização dos produtos regionais, além do tradicional Casamento Civil Coletivo, às 17h. O encerramento da Expoacre acontece no domingo (3 de agosto) com o show da consagrada dupla Jorge & Mateus no palco principal.

A diretora técnica da Casa Civil, Taiane Santos, destacou que o governo tem trabalhado para entregar uma edição ainda mais grandiosa da feira. “Estamos atendendo aos pedidos do público e fortalecendo ainda mais a tradição da nossa Expoacre. Teremos quatro noites de rodeio e atrações que contemplam todos os gostos. Será uma edição histórica, feita para marcar os 50 anos desse evento que faz parte da identidade acreana”, afirmou.

Serviço

Evento: Expoacre 2025

Data: 26 de julho a 3 de agosto

Local: Parque de Exposições Wildy Viana – Rio Branco (AC)

Programação

26 de julho (sábado)

Cavalgada

Dia do Católico

27 de julho (domingo)

Show: Gusttavo Lima

28 de julho (segunda-feira)

Show: Zezé Di Camargo & Luciano

Rodeio – Abertura | 19h30

29 de julho (terça-feira)

Show Evangélico: Fernanda Brum

Rodeio – 1ª Etapa | 19h30

30 de julho (quarta-feira)

Show: Matheus & Kauan

Rodeio – 2ª Etapa | 19h30

31 de julho (quinta-feira)

Apresentação Infantil:

Moana 2

Roblox

Família Tubarão

Rodeio – Final | 19h30

01 de agosto (sexta-feira)

Apresentação Infantil:

Encanto

Divertidamente

Meu Malvado Favorito

Festival de Música Eletrônica

Tribe

02 de agosto (sábado)

Casamento Civil | 17h

ECOFEST

03 de agosto (domingo)