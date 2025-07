Governo do Acre avança para criar escola técnica dentro da Reserva Chico Mendes

O governo do Acre deu início, nesta quarta-feira (16), às articulações para implantar uma escola técnica dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes. A proposta foi discutida durante uma reunião na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), com o objetivo de levar ensino profissionalizante aos territórios mais isolados e de difícil acesso do estado.

A ideia é aproveitar a estrutura já existente, como a Escola-Polo União, situada dentro da reserva, para ofertar cursos técnicos voltados à realidade da floresta. As formações devem incluir conteúdos sobre práticas sustentáveis de cultivo, além de aspectos sociais, culturais e econômicos da região amazônica.

VEJA TAMBÉM: Alan Rick e bancada federal cobram suspensão das ações do ICMBio na Reserva Chico Mendes

O encontro reuniu o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ronald Polanco; a ouvidora fundiária e ambiental, Eva Evangelista; a diretora de ensino do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), Mara Lima; o diretor administrativo do instituto, Atnilson Santos; o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, além de equipes técnicas da SEE, do Ieptec e de outros órgãos parceiros.

Para Aberson Carvalho, a proposta reafirma o papel da educação como instrumento de transformação social. “Oferecer ensino técnico dentro da floresta é reconhecer o valor das comunidades que ali vivem e afirmar que o futuro se constrói com quem sempre preservou esse território”, disse.

A ideia foi bem recebida pelos representantes das instituições parceiras. Ronald Polanco destacou que o projeto representa uma oportunidade de aliar saberes tradicionais à ciência e à tecnologia. “Estamos falando de uma escola da floresta, que respeita e potencializa a sociobiodiversidade. Cursos como esses podem mudar a realidade local”, reforçou.

O próximo passo será a construção conjunta das ementas e da proposta pedagógica, ouvindo diretamente as comunidades da reserva, com apoio técnico da SEE e do Ieptec. A iniciativa também conta com o engajamento da Prefeitura de Xapuri e deve representar um avanço significativo na interiorização da educação profissional no Acre.

*Com informações da Agência do Governo