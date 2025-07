Governo do Estado abre inscrições para curso básico de informática em Sena Madureira

Com a meta de capacitar os jovens para o mercado de trabalho, o Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação, abriu nesta semana novas vagas para o curso básico de informática. Poderão se inscrever os estudantes da rede pública a partir dos 13 anos, bem como, a comunidade em geral.

Nessa empreitada, 36 vagas estão sendo oferecidas, divididas nos turnos manhã e tarde. Que estiver interessado em fazer o curso, deve procurar o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) que fica localizado no pólo UAB de Sena Madureira, antigo Centro Social Urbano.

“Esse curso é de fundamental importância principalmente porque atualmente vivemos na era digital. Os empresários, por exemplo, ao contratar alguém exigem que o candidato tenha, no mínimo, noções básicas de informática. Além disso, esse curso também ajudará os alunos em suas tarefas escolares. Sendo assim, o Governo do Estado disponibiliza essas novas vagas para Sena Madureira. O curso é totalmente gratuito”, destacou Irlan Sampaio, integrante do NTE.

Os candidatos poderão procurar a sede do NTE para se inscrever nos seguintes horários: 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas, munidos de documentos pessoais.

Ao longo das aulas, os alunos aprendem sobre os periféricos de entrada e saída, Word, Excel, digitação, dentre outros assuntos.

Futuramente, o Governo pretende abrir novas vagas para Sena Madureira em um curso gratuito de informática avançada.