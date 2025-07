Gusttavo Lima quebra recorde e faz o maior show da história de Cruzeiro do Sul

A noite desta quarta-feira (2) entrou para a história de Cruzeiro do Sul. O cantor Gusttavo Lima reuniu mais de 50 mil pessoas na Arena do Juruá durante a ExpoAcre Juruá 2025, estabelecendo o recorde de maior público já registrado em um show no município.

O próprio artista anunciou o feito no palco, em meio a aplausos e gritos do público. “Hoje é o maior recorde de público de toda a história de um show aqui em Cruzeiro do Sul. Mais de 50 mil pessoas presente numa quarta-feira”, disse.

A apresentação marcou a segunda noite da maior feira do Vale do Juruá e confirmou Gusttavo Lima como a principal atração desta edição do evento. Fãs de diversos municípios do interior do Acre e até de outros estados se deslocaram para acompanhar o show, que contou com os maiores sucessos do cantor.

Gusttavo ficou no palco por mais de 3 horas. Um recorde de duração de suas apresentações.