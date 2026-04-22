A possibilidade de o Rio Acre atingir níveis críticos, ou até secar completamente, deixou de ser uma previsão distante e passou a preocupar autoridades em Rio Branco. Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o cenário projetado para 2032 pode se antecipar diante das mudanças climáticas e do agravamento ambiental na região.

A preocupação com o futuro do principal manancial de abastecimento de Rio Branco ganhou novos contornos após alerta da Defesa Civil municipal. De acordo com o coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão, a projeção de que o Rio Acre possa atingir cota zero até 2032 já não é mais considerada segura, podendo ser antecipada.

“A previsão é para 2032, que o Rio Acre pode chegar a uma cota zero. Só que […] essas secas foram antecipadas para 2025 e 2024. Então, talvez não chegue nem até 2032”, afirmou.

O alerta se baseia em estudos e previsões climáticas, incluindo análises do climatologista Carlos Nobre, que já indicavam a intensificação de eventos extremos a partir da próxima década, mas que vêm ocorrendo de forma antecipada.

Segundo Falcão, o cenário exige mais do que preocupação: demanda ações concretas e urgentes por parte do poder público.

“O fato é que nós precisamos ter ações e também políticas públicas para que a gente busque alternativa de abastecimento da cidade”, destacou.

Além da redução no volume de água, outro fator que agrava a situação é a degradação ambiental ao longo do curso do rio. Com aproximadamente 1.190 quilômetros de extensão, o Rio Acre sofre com o desmatamento de suas margens e o assoreamento, processo que reduz a profundidade e compromete ainda mais sua capacidade hídrica.

“Muitas dessas margens estão desmatadas e também estão tendo assoreamento desse rio. Então, é preciso que a gente veja isso agora”, alertou o coordenador.

A combinação de mudanças climáticas, pressão ambiental e falta de políticas estruturantes pode colocar em risco o abastecimento de milhares de pessoas nos próximos anos. Para a Defesa Civil, o momento é de agir para evitar um cenário mais grave. “Essa situação de 2032 chama a atenção e precisa, além da preocupação, de ações efetivas”, reforçou Falcão.