Gusttavo Lima surpreende fãs na Expoacre com estreia de música inédita de novo DVD

O cantor Gusttavo Lima foi um dos grandes destaques da Expoacre 2025 ao lançar, ao vivo, uma faixa inédita durante seu show no último domingo (27), em Rio Branco. O jornalista Leo Dias publicou, com exclusividade, um vídeo do momento em que o artista apresenta a música “Retrovisor” no palco principal do Parque de Exposições Wildy Viana.

A apresentação marcou a estreia da canção, que integra o novo DVD de Gusttavo, previsto para ser lançado em agosto. O projeto, gravado de forma intimista na residência do cantor, marca seu retorno aos palcos após uma pausa. Além de “Retrovisor”, o novo repertório contará com músicas inéditas e versões renovadas de sucessos já conhecidos do público, como “Sofrimento Simultâneo” e “Proibido Terminar”.

Gusttavo também esteve diretamente envolvido na produção musical do novo trabalho, contribuindo com a composição e os arranjos. A estreia da música em solo acreano foi recebida com entusiasmo por milhares de fãs que lotaram a arena de shows da feira agropecuária.

O momento reforça a conexão do “Embaixador” com o público da região Norte e evidencia a importância da Expoacre como palco de grandes lançamentos da música nacional, que teve uma multidão prestigiando o artista pela segunda vez esse ano.

Veja o vídeo: