Homem descumpre medida protetiva, agride e ameaça de morte ex-companheira

Uma mulher foi vítima de agressão e ameaça de morte na tarde desta sexta-feira (4), no bairro Pôr do Sol, em Epitaciolândia, interior do Acre. O autor do crime é o ex-companheiro da vítima, que já estava proibido de se aproximar dela por decisão judicial.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 16h30 e foi denunciado por moradores que ouviram pedidos de socorro vindos da casa. A mulher relatou que estava a caminho da residência da mãe quando foi interceptada pelo ex-companheiro, que a obrigou a acompanhá-lo até a antiga casa onde moravam juntos.

No local, o suspeito trancou a casa e iniciou uma série de agressões físicas e verbais. A vítima foi atingida com socos e tapas, teve o celular quebrado ao ser atingida na cabeça e a motocicleta danificada com golpes de faca. Em seguida, o homem tentou golpeá-la com uma faca de açougueiro. A mulher conseguiu escapar pulando uma janela e buscou abrigo na casa de um vizinho, onde foi localizada pela PM em estado de choque.

Durante buscas no imóvel, autorizadas pela proprietária, os policiais encontraram a faca usada na tentativa de agressão e um revólver calibre 22 de fabricação italiana. A arma, segundo a vítima, havia sido levada por ela até a casa da irmã do suspeito por precaução, diante de ameaças anteriores.

A vítima foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, junto com os objetos apreendidos. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

O agressor conseguiu fugir antes da chegada da polícia e segue sendo procurado.