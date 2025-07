Homem é encontrado desacordado em motel e morre no Pronto-Socorro de Rio Branco

Ricardo Alexandre Abreu de Oliveira, de 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (28) após ser socorrido em estado grave dentro de um motel localizado na Avenida 7 de Setembro, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

Funcionários do local encontraram ele desacordado na garagem de uma das suítes. A motocicleta da vítima estava caída ao lado. Um dos colaboradores iniciou manobras de reanimação enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de suporte avançado do Samu realizou a intubação ainda no local e encaminhou Ricardo ao setor de trauma do Pronto-Socorro da capital, onde ele não resistiu. A causa da morte não foi informada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e os exames periciais. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.