Homem é flagrado tentando roubar fios em frente a restaurante famoso de Rio Branco

Um vídeo enviado para a redação do ContilNet flagra o momento em que um homem sobe em um poste e tenta roubar cabos de cobre que fazem parte da fiação elétrica. O caso aconteceu na madrugada entre terça (29) e quarta-feira (30).

O caso aconteceu capital acreana, Rio Branco, em frente a um restaurante famoso, localizado na rua Manoel Rodrigues de Souza, nº 91, bairro Dom Giocondo. “Ele ta roubando essa porr*! Vou mandar pro Contil. Na frente do Deck Trattoria rapaziada”, diz uma das pessoas que está registrando o momento. “Aí depois leva um choque e morre”, comentou outra pessoa presente no vídeo.

Casos como este estão na mira das instituições policiais, que tem realizado operações nos últimos anos para combater o furto de fios de cobre no estado através da investigação e desmanche das estruturas por trás do comércio ilegal do metal.