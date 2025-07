Homem é preso em flagrante com droga escondida em pneus de caminhonete na BR-364

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão de Ângelo Andres da Rocha Corrêa, de 35 anos, natural de Cruzeiro do Sul, na tarde desta sexta-feira (4), na BR-364. O homem foi flagrado transportando droga escondida nos pneus de uma caminhonete.

A abordagem aconteceu no km 180 da rodovia, cerca de 55 quilômetros de Rio Branco, após trabalho conjunto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Núcleo de Inteligência do 6º Batalhão da Polícia Militar.

Ângelo dirigia uma Ford Ranger XLT preta, de placa NDH 8I05, e estava sendo monitorado após informações indicarem que o veículo transportava entorpecentes de Cruzeiro do Sul para a capital. Com base nas denúncias, equipes da PRF e do Bope — por meio das companhias Rotam e Choque — montaram uma barreira na estrada, cerca de 35 km após o município do Bujari.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e entrou em contradição nas respostas, o que aumentou as suspeitas dos agentes. O veículo foi então encaminhado ao Bope, em Rio Branco, onde cães farejadores da Companhia de Policiamento com Cães (CPcaes) sinalizaram a presença de droga nos pneus.

A caminhonete foi levada a uma borracharia da capital, onde três pneus foram desmontados. Dentro deles, os policiais encontraram compartimentos metálicos que escondiam pasta base de cocaína. Todo o material foi apreendido e enviado para perícia.

Ângelo recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Polícia Federal, junto com o veículo e a droga. A operação faz parte das ações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e reforça o trabalho das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas no Acre.