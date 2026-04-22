Criminosos invadem comércio e executam homem no Santa Cecília

Homem tentou fugir após chegada de suspeitos encapuzados, mas foi atingido e morreu no local

Um homem identificado como Kennis Alves Lustosa Lopes, de 45 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Santa Cecília, em Rio Branco. O crime ocorreu dentro do próprio estabelecimento da vítima, uma mercearia localizada na região.

Segundo relatos de moradores, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos no momento da ação, o que gerou pânico entre vizinhos. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia.

De acordo com as primeiras informações, indivíduos encapuzados chegaram ao local em um carro preto e entraram no comércio. Ao perceber a movimentação, Kennis tentou fugir, mas foi perseguido e atingido por disparos de arma de fogo.

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A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito. Informações preliminares apontam que a vítima foi atingida por pelo menos três disparos, que atingiram regiões do abdômen e da cabeça.

Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados. A Polícia Civil deve assumir as investigações para apurar a motivação e identificar os envolvidos.

Ainda segundo informações, a vítima já possuía passagem pela polícia. A principal linha de investigação considera a possibilidade de execução, mas a hipótese ainda será analisada oficialmente pelas autoridades.

O caso segue sob investigação, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.