Motoristas podem retomar serviço, mas ameaçam nova paralisação

Sindicato afirma que categoria volta a rodar se pagamentos forem feitos; descumprimento pode parar 100% da frota

Após um dia marcado por paralisação total e caos no transporte coletivo, motoristas de ônibus de Rio Branco podem retomar as atividades já nesta quinta-feira (23), caso o acordo firmado com a Prefeitura e a empresa Ricco Transportes seja cumprido. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Público do Acre (SINTTPAC), Antônio Neto.

Segundo o sindicalista, as negociações ocorreram ao longo dos últimos dias e se intensificaram nesta quarta-feira (22), com a participação de representantes da Prefeitura, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), da empresa e de uma comissão formada por motoristas.

De acordo com Antônio Neto, a proposta apresentada prevê o pagamento dos salários atrasados e do vale-alimentação até esta quinta-feira. Além disso, ficou acordado que, até sexta-feira (24), devem ser quitados a cesta básica e o adiantamento salarial que não foi pago no início do mês.

O retorno das atividades, no entanto, está condicionado ao cumprimento integral desses compromissos. Caso os pagamentos não sejam efetuados dentro dos prazos estabelecidos, a categoria já decidiu que poderá retomar a paralisação de forma total.

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“Se amanhã não for cumprido o que foi acordado, na sexta-feira a paralisação volta com 100% da frota parada”, afirmou o presidente do sindicato.

O dirigente também esclareceu que os débitos são de responsabilidade da empresa concessionária, e não diretamente da Prefeitura. Segundo ele, o município deve realizar repasses financeiros, que posteriormente seriam utilizados pela empresa para quitar os compromissos com os trabalhadores.

A crise no transporte coletivo ocorre em meio a uma série de denúncias feitas pelos motoristas, que relatam atrasos recorrentes nos salários, além de problemas com benefícios e encargos trabalhistas. A situação levou à paralisação completa do sistema nesta quarta-feira, deixando a capital sem ônibus ao longo do dia.

Diante do cenário, o prefeito Alysson Bestene chegou a decretar situação de emergência no transporte público, autorizando medidas para garantir a continuidade do serviço, considerado essencial.

Enquanto isso, a expectativa é de que as próximas horas sejam decisivas para definir se o transporte coletivo voltará a operar normalmente ou se a população enfrentará novos transtornos com uma possível nova paralisação.