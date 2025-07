Homem em situação de rua conhecido por cuspir em mulheres é esfaqueado e levado ao pronto-socorro

O morador em situação de rua, identificado como Cristiano Silva de Lima, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio ao ser atingido por um golpe de faca na lateral do abdômen, na noite deste domingo (13), na Praça da Juventude, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Cristiano é conhecido na região por tratar mulheres com violência enquanto caminha pelas vias públicas nas proximidades do pronto-socorro.

Relatos apontam que ele se aproxima das mulheres pedindo dinheiro de forma intimidadora. Caso as vítimas não atendam ao pedido, ele cospe em seus rostos ou as agride fisicamente. A reportagem recebeu diversos relatos de vítimas que mencionaram ter sido alvo de cusparadas, perseguições e até agressões.

Na noite do crime, Cristiano foi abordado por uma pessoa ainda não identificada, nas imediações da Praça da Juventude, que, armada com uma faca, desferiu um golpe em seu abdômen. Ferido, ele correu até um comerciante próximo e pediu ajuda.

Comerciantes da região o encontraram ensanguentado e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, Cristiano foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na área em busca do autor do crime, mas ninguém foi preso.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), deu início às investigações. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).