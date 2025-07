Homem em situação de rua é agredido após ser acusado de tentativa de roubo no Centro

Said Rodrigues Leôncio, de 34 anos, foi agredido na noite de sexta-feira (4), na Praça da Revolução Coronel Plácido de Castro, situada na Avenida Getúlio Vargas, região central de Rio Branco. Said, que vive em situação de rua e é usuário de drogas, foi alvo de um espancamento após ser acusado de tentativa de roubo.

Segundo testemunhas, a confusão começou após gritos de “pega ladrão”, supostamente feitos por uma mulher nas escadarias que conectam a praça à Avenida Brasil. Um grupo de homens cercou Said e passou a agredi-lo com socos e golpes de ripa, retirada de um dos bancos do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte básico nº 06. A equipe prestou os primeiros atendimentos no local e, em seguida, encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Said apresentava hematomas e um corte na cabeça, mas o estado de saúde foi considerado estável.

Apesar do episódio ter ocorrido em frente ao Quartel Geral da Polícia Militar, nenhuma equipe foi acionada durante a agressão.