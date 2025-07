Homem que estuprou a própria filha e fugiu para BA é preso no Entorno

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso na quinta-feira (3/7) após ser acusado de cometer estupros contra a própria filha, à época com 12 anos, e fugir para a Bahia. O crime teria acontecido em 2024, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Desde então, o suspeito estava foragido.

O caso foi denunciado às autoridades após a direção da escola da criança suspeitar que ela estivesse gravida. Após ser acionado, o conselho tutelar procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Luziânia e relatou os fatos.

Segundo informou a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a jovem teria sido submetida a abusos sexuais frequentes durante o período em que precisou morar com o pai.

Diante da gravidade dos relatos, a DPCA instaurou imediatamente o inquérito policial e deu início às diligências. A vítima foi ouvida em escuta especializada e confirmou, com riqueza de detalhes, os abusos sofridos.

Ao tomar conhecimento da investigação, o suspeito fugiu da residência e passou a ser considerado foragido da Justiça.

Durante um ano, agentes de polícia procuraram pelo paradeiro do homem, que foi localizado em Barreiras (BA), após troca de informações entre as Polícias Civis de Goiás e da Bahia.

O mandado de prisão temporário foi cumprido na quinta-feira (3/7). O investigado será encaminhado ao Goiás, onde o inquérito será concluído e remetido ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.