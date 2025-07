Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

A DISCUSSÃO COMEÇA

Data estelar: Lua cresce Vazia em Libra.

Dia perfeito para encontrar um motivo qualquer e iniciar uma discussão estéril e contraproducente que pode, inclusive, adotar dimensões maiores se as pessoas envolvidas decidirem teimar com que cada uma delas tem a razão e que, por isso, não devem fazer nenhuma concessão.

Dito assim, pareceria que ninguém se meteria numa enrascada dessas, porém, acontece com muita mais frequência do que aceitaríamos, porque as pessoas nos irritam quando começam a sair da caixinha conceitual em que as enfiamos, tendo ideias próprias e liberdade de atuação.

Todos queremos ser tratados como sujeitos de nossos próprios destinos, mas ao mesmo tempo tratamos os “outros” como objetos que devem ficar sempre dentro da caixinha conceitual em que os enfiamos, mas que, em dias como hoje, se libertam sem nossa autorização. A discussão começa.

Previsões para cada signo:

ÁRIES (21/3 a 20/4): Cuidado para não encontrar motivos para brigas. As pessoas podem irritar, mas é um jogo da mente. Respire fundo.

TOURO (21/4 a 20/5): Se as coisas parecem conspirar para dar errado, é hora de relaxar. Nada grave está acontecendo, apenas respire fundo e mantenha a calma.

GÊMEOS (21/5 a 20/6): Repetir fórmulas antigas pode não funcionar hoje. Dê continuidade ao que já está em andamento em vez de buscar novas encrencas.

CÂNCER (21/6 a 21/7): O que era certo pode parecer incerto agora. Não se preocupe, essa condição é passageira. Não leve a sério como uma afronta pessoal.

LEÃO (22/7 a 22/8): Suas palavras, que normalmente seriam inofensivas, podem ter efeitos negativos hoje. Se for falar o que vier à cabeça, observe bem as reações.

VIRGEM (23/8 a 22/9): A segurança que você busca pode não estar ao seu alcance imediato. Adapte seus anseios ao que é possível agora, sem desistir.

LIBRA (23/9 a 22/10): Tomar iniciativas geralmente é bom, mas hoje é melhor se abster. Suas ações podem ser contraproducentes.

ESCORPIÃO (23/9 a 21/11): Se bater uma sensação de desamparo sem explicação, evite encontrar culpados. Não se meta nessa enrascada da mente.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12): O que depende de fatores fora do seu controle precisa ser administrado com cuidado. As coisas podem se complicar ao mesmo tempo hoje.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1): Faça o que tiver que fazer hoje com total desapego pelos resultados. Aja pela necessidade ou cumpra suas obrigações.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2): Suas ideias geniais podem ser criticadas hoje. É melhor silenciá-las e viajar ao futuro sem restrições em sua mente.

PEIXES (20/2 a 20/3): Se as suspeitas viram paranoia, é hora de pedir ajuda. Mas como pedir ajuda se você se convence de que as histórias paranoicas são reais? Situação complicada.

