Humaitá abre 2 a 0, mas leva virada do Trem-AP e segue sem vencer na Série D

O Humaitá voltou a campo neste domingo (6) pela Série D do Brasileirão e mais uma vez deixou escapar a chance de conquistar a primeira vitória na competição. Mesmo jogando em casa, na Arena da Floresta, e chegando a abrir 2 a 0 no placar, o Tourão de Porto Acre acabou derrotado por 4 a 2 pelo Trem-AP, pela 11ª rodada do Grupo A1.

Os 24 expectadores viram o time acreano começar bem e ir para o intervalo em vantagem, após Cassimiro marcar aos 46 minutos da primeira etapa. No retorno do segundo tempo, Vitinho ainda ampliou o placar para 2 a 0 aos 17 minutos, alimentando a esperança da torcida acreana.

No entanto, a partir dos 20 minutos, o Humaitá sofreu um apagão. Vanderson, Dudu, Wendel e Jonas marcaram em sequência para o Trem-AP, que virou o jogo e garantiu os três pontos fora de casa. O atacante Aleison ainda perdeu um pênalti para o time amapaense logo no início do segundo tempo, mas a reação veio logo depois.

Com mais esse revés, o Humaitá permanece na lanterna do grupo, com apenas um ponto somado em 11 jogos. Já o time amapaense chega aos 15 pontos e encosta no G-4, ocupando a sexta colocação, empatado com o Águia de Marabá e a um ponto do Manaus, que é o quarto colocado.

O próximo desafio do Humaitá será o clássico acreano contra o Independência, no sábado (12), às 15h, novamente na Arena da Floresta. A equipe tenta, mais uma vez, quebrar o jejum de vitórias e reagir na competição.