Humaitá perde para o Manaus fora de casa e segue na lanterna da Série D

O Humaitá voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando na Arena da Floresta, em Rio Branco, neste domingo (20), a equipe acreana perdeu por 2 a 1 para o Manaus, em confronto válido pela 13ª e penúltima rodada da fase de grupos. Com o resultado, o Tourão de Porto Acre permanece na última colocação do grupo, com apenas quatro pontos somados.

A equipe do Manaus abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, após erro na saída de bola do zagueiro André Luiz. O atacante Roney aproveitou a falha, driblou o defensor e finalizou firme para colocar os visitantes em vantagem. O Humaitá conseguiu empatar ainda na etapa inicial, aos 13 minutos. Matheus cruzou da direita e Alê Júnior completou para as redes no segundo poste.

Mesmo com a reação, o Humaitá não conseguiu manter o resultado. No início da segunda etapa, aos sete minutos, Diogo Carlos recebeu na entrada da área e bateu rasteiro no canto, garantindo a vitória do Manaus.

Com mais essa derrota, o Tourão permanece com apenas uma vitória em 13 partidas e está matematicamente eliminado da competição, sem chances de sair da lanterna ou avançar de fase. Já o Manaus chegou aos 20 pontos, subiu da sexta para a terceira colocação e entrou no G-4 faltando apenas uma rodada para o encerramento da primeira fase.

O Humaitá encerra sua participação na Série D 2025 fora de casa, no Pará, onde enfrenta o Tuna Luso, na última rodada da fase de grupos.