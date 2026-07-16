Bellingham revela o que disse em discussão com Messi na Copa: “Não foi nada”

Jude Bellingham abriu o jogo sobre o desentendimento ríspido com Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo e lamentou a eliminação dolorosa da Inglaterra.

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O meia inglês detalhou o diálogo tenso com o craque argentino na semifinal e abriu o coração sobre a dolorosa eliminação da Inglaterra.

A vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 garantiu os sul-americanos na grande final, mas as faíscas do confronto continuam repercutindo fora dos gramados. Um dos lances que mais chamaram a atenção do público foi uma discussão ríspida, cara a cara, entre os camisas 10 de cada país: Lionel Messi e Jude Bellingham.

As declarações que esclarecem o episódio foram trazidas pelo jornalista Marcello Hendriks, do portal Metrópoles. Em entrevista concedida na zona mista após o apito final, o astro do Real Madrid minimizou o atrito com o capitão argentino e explicou o tom da conversa.

“Você é forte o suficiente para aguentar”

De acordo com Bellingham, a troca de palavras ocorreu puramente pelo calor do jogo e por divergências quanto às marcações da arbitragem. O inglês garantiu que não houve qualquer desrespeito entre os dois atletas.

“A conversa com Messi? Na verdade, estávamos discutindo uma falta. Não foi nada ruim. Tenho certeza de que todos vão transformar isso em uma grande questão, mas não foi nada. Eu achei que tinha acontecido uma falta antes, e ele disse: ‘E a falta que fizeram em mim?’. Então eu respondi: ‘Você é forte o suficiente para aguentar’, entende o que quero dizer?”, revelou o meia de 23 anos.

Dor profunda pela eliminação inglesa

Se o atrito com Messi foi minimizado, a tristeza pela queda nas semifinais não pôde ser escondida. O resultado adiou mais uma vez o sonho da Inglaterra de quebrar o jejum de títulos mundiais que já dura desde 1966.

Bastante abatido, Bellingham desabafou sobre a frustração de não conseguir presentear os torcedores com a vaga na decisão:

“É devastador. Eu queria fazer parte da seleção da Inglaterra que finalmente conseguiria. Estar aqui dizendo aos torcedores as mesmas coisas que provavelmente escutam há muitos e muitos anos é realmente doloroso. Sinto muito”, lamentou o jogador.

Busca pelo bronze contra a França

Apesar do baque emocional, o English Team ainda tem um compromisso oficial em solo americano antes do encerramento da competição. A seleção de Thomas Tuchel enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar do torneio.

Partida: Inglaterra x França

Data: Sábado, 18 de julho de 2026

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Os ingleses entram em campo para desafiar o próprio retrospecto histórico, já que o país nunca venceu uma disputa de terceiro lugar nas edições anteriores em que caiu na semifinal (1990 e 2018).

O que causou a discussão entre Messi e Bellingham?

Segundo Jude Bellingham, os dois jogadores estavam apenas debatendo marcações de faltas não assinaladas pelo árbitro durante o segundo tempo da semifinal da Copa do Mundo.

Qual foi o placar de Inglaterra x Argentina na Copa de 2026?

A Argentina venceu a Inglaterra pelo placar de 2 a 1 na semifinal disputada na quarta-feira (15/7), garantindo vaga na decisão contra a Espanha.

Quando a Inglaterra joga pela disputa do terceiro lugar?

O clássico europeu entre Inglaterra e França, valendo a medalha de bronze, acontece neste sábado, 18 de julho de 2026, às 18h (horário de Brasília), em Miami.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet