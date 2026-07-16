Lando Norris perde 10 posições no grid do GP da Bélgica após punição

David Davies/PA Images via Getty Images

Atual campeão mundial da Fórmula 1 terá novos componentes eletrônicos instalados em sua unidade de potência pela McLaren em Spa-Francorchamps.

As pretensões de Lando Norris para o Grande Prêmio da Bélgica sofreram um duro golpe antes mesmo dos primeiros treinos livres irem para a pista. O piloto britânico da McLaren perderá 10 posições no grid de largada para a corrida deste fim de semana, após a equipe inglesa optar pela substituição de componentes em sua unidade de potência.

A informação foi confirmada pelo jornalista Cleverton Silva, do portal Metrópoles. A punição se deve ao fato de o atual campeão da Fórmula 1 ter estourado o limite de trocas de peças permitido pelo regulamento técnico da categoria para a temporada.

Limite de substituições ultrapassado

O regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) estabelece um teto de três alterações para determinados componentes do motor por ano. Esta será a quarta modificação feita pela McLaren no carro número 4 de Norris, acionando de forma automática a penalização esportiva.

Em comunicado oficial, a escuderia detalhou a mudança estratégica feita para o circuito de Spa-Francorchamps:

“A McLaren equipará o carro com uma quarta unidade de eletrônica de potência neste fim de semana em Spa, excedendo o número permitido e incorrendo em uma penalidade de 10 posições no grid”, informou a equipe britânica.

Embora Spa-Francorchamps seja uma pista que historicamente facilita ultrapassagens devido às suas longas retas, largar do pelotão intermediário ou do fundo do grid exigirá uma prova de recuperação impecável do atual dono do título mundial.

Programação do GP da Bélgica de F1

Os fãs de automobilismo devem ficar atentos aos horários das sessões oficiais que definirão o destino de Norris no final de semana (horários de Brasília):

Definição do Grid (Classificação): Sábado, 18 de julho de 2026, às 11h;

Grande Prêmio da Bélgica (Corrida): Domingo, 19 de julho de 2026, às 10h.

Por que Lando Norris foi punido no GP da Bélgica?

O piloto da McLaren foi punido com a perda de 10 posições no grid de largada porque a sua equipe instalou a quarta unidade de eletrônica de potência em seu carro, ultrapassando o limite máximo de três trocas permitido pelo regulamento da FIA.

Em qual pista é disputado o GP da Bélgica de Fórmula 1?

A prova é realizada no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, uma das pistas mais longas e rápidas do calendário da F1.

Que dia e hora será a corrida de Fórmula 1 neste fim de semana?

A largada do Grande Prêmio da Bélgica está agendada para este domingo, 19 de julho de 2026, às 10h (horário de Brasília).

Conteúdo Original / Fonte: ContilNet Esportes