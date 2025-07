Independência vence de virada fora de casa, bate o GAS-RR e se consolida no G-4

O Independência deu mais um passo importante rumo à classificação na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), na noite do último sábado (5), o time acreano mostrou força e superou o GAS-RR por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela 11ª rodada do Grupo A1.

O jogo começou com pressão do time roraimense, que precisava do resultado para se aproximar do pelotão da frente. Aos 7 minutos, Raylson Miranda fez boa jogada individual e abriu o placar para o GAS. Mesmo saindo atrás no placar, o Tricolor de Aço manteve a calma, buscou a reação ainda no primeiro tempo com gol de Felipinho. Ele recebeu de Douglas, invadiu a área e empatou.

Na volta do intervalo, o Independência voltou mais ofensivo e rapidamente virou o placar. Aos 8 minutos, Felipinho inverteu os papéis e serviu Ancelmo, que tocou com categoria na saída do goleiro Katê, colocando o time acreano em vantagem. A partir daí, o Tricolor se fechou bem e contou com grande atuação do goleiro Tião, que fez defesas decisivas e segurou o resultado até o apito final.

Com a vitória, o Independência chegou aos 18 pontos e assumiu a terceira colocação do grupo, abrindo cinco de vantagem para o Manaus, primeiro time fora do G-4. A equipe acreana se firma como uma das mais regulares da chave e entra na reta final da fase de grupos com boas chances de classificação.

Próximo desafio: o Independência reencontra a torcida no sábado (12), às 17h, na Arena da Floresta, onde encara o Humaitá no clássico acreano pela 12ª rodada. Já o GAS visita o Trem-AP no mesmo dia, às 16h, em Macapá.