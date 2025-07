Infraestrutura em avanço: Deracre acompanha fase final de asfaltamento da Estrada da Variante em Xapuri

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), acompanha nesta quarta-feira (9 de julho) o asfaltamento do último trecho, de aproximadamente nove quilômetros, da rodovia AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri. Esta é a etapa final da obra, que visa garantir uma estrada mais segura e confortável para moradores e produtores da região.

Impacto e detalhes da obra

“O asfaltamento da Estrada da Variante é muito importante para escoar a produção agrícola e facilitar o dia a dia de quem mora em Xapuri. Hoje, começamos o asfaltamento do último trecho, que vai trazer mais segurança e qualidade para todos que usam essa estrada. A parceria com o senador Márcio Bittar foi fundamental para viabilizar esse investimento, e o governador Gladson Cameli acompanha de perto para que tudo seja feito com qualidade e rapidez”, explicou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A Estrada da Variante possui 17,5 quilômetros e liga a área urbana de Xapuri ao entroncamento com a BR-317. O investimento total é de R$ 24 milhões, com recursos provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do governo do Acre. A obra está sendo executada pelo Consórcio Laranjeira.

Antes do asfaltamento, o Deracre supervisionou a conclusão de serviços importantes, como a preparação e compactação da base da estrada, o que garante maior durabilidade ao asfalto. Agora, além da aplicação do asfalto, a empresa responsável está trabalhando também no acostamento da estrada, onde está sendo executado um tratamento superficial duplo, seguido da drenagem superficial com meio-fio em concreto. Após essa fase, serão realizados a sinalização e os serviços complementares para a conclusão da obra.

A obra também gera empregos e contribui para movimentar a economia local. A previsão é que a estrada seja concluída nos próximos meses, melhorando significativamente o acesso a serviços e ao comércio para a população de Xapuri.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.