Invasão de sinal! Record News transmite imagens perturbadoras e causa susto

Quem acompanhava a Record News na noite desta terça-feira (29/7) levou um susto daqueles. De maneira repentina, o sinal da emissora no YouTube foi cortado, e imagens perturbadoras surgiram na tela, com diversas frases em inglês e rostos humanos. Nas redes sociais, o assunto viralizou, e a emissora se manifestou sobre o ocorrido pouco depois.

O susto na tela

Por volta das 19h30, enquanto o canal transmitia uma reportagem sobre um ataque em Nova York, o sinal foi “invadido” e passou a exibir imagens em preto e branco. “Nós apresentamos uma mensagem especial [We present a special presentation]”, dizia uma mensagem na tela.

Em seguida, outra mensagem surgiu: “Você vai ver muitas coisas bonitas [You will see such pretty things]”. Logo depois, imagens de rostos humanos, também em preto e branco, apareceram na tela. “Por que você odeia? [Why do you hate?]”, questionou uma terceira frase.

Antes das imagens normais retornarem, novas frases incômodas surgiram: “Você está doente. Nós apenas queremos consertar você. O que se esconde na sua mente? [You are ill. We just want to fix you. What hides in you mind?]”.

Nas redes, muita gente ficou assustada com as imagens transmitidas. “Eu fiquei com medo desse vídeo. Levei um susto quando o rosto do homem apareceu”, disse Natan Silva. “Nossa Senhora!!! Isso parece coisa da Dark Web”, comentou Rodrigo Orfei.

Pronunciamento da Record News

Pouco tempo após o ocorrido, a Record News se pronunciou e disse que tudo não passou de uma “falha”. “A Record News identificou uma falha na transmissão no YouTube durante o telejornal News 19 desta terça-feira (29). Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido”.

A emissora reforçou que o problema aconteceu apenas no sinal do YouTube e não afetou a TV aberta. “A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas”, concluiu a nota.

Assista:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.