João Pedro explica gols contra Fluminense e foco no Chelsea

Herói da vitória do Chelsea sobre o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro descreveu sua estreia como titular como “dos sonhos”. Contudo, o jovem atacante ponderou o impacto de eliminar o clube que o formou.

“Estou feliz de marcar meus primeiros gols, mas sei também que esse torneio é muito importante para eles. Não posso só dizer desculpas, mas tenho de ser profissional. Eu jogo pelo Chelsea, eles me pagam para marcar gols. Hoje fui feliz de marcar”, afirmou na saída de campo.

Após jogar pouco mais de 40 minutos na estreia, João Pedro começou a semifinal como titular e foi substituído no segundo tempo, após balançar as redes duas vezes.

“Acho que foi início dos sonhos. Acho que não poderia ter sido melhor com dois gols. Agora preciso pensar sobre a final. Muito feliz de marcar dois gols hoje”, classificou.

Adaptação rápida e foco na final

João Pedro estava de férias no Rio de Janeiro quando acertou com o Chelsea. Ele vinha treinando com um preparador particular e se apresentou nos Estados Unidos com a expectativa de atuar por apenas 20 minutos contra o Palmeiras. O jovem foi anunciado há apenas seis dias pelo clube inglês.

“Tentei melhorar em todos os treinamentos, mas sei que é difícil. Eles me ajudaram também. Agora preciso descansar e focar na final. Será um jogo muito importante. Será meu primeiro título também. Um jogo especial e importante. Cheguei uma semana atrás e agora vou jogar a final. Estou muito feliz. O time me recebeu muito bem e agora precisamos ir para frente”, projetou o jogador.

O camisa 20 revelou que foi muito bem recebido pelos companheiros de Chelsea, que o fizeram dançar no vestiário como parte do “trote”. Os Blues aguardam agora o vencedor do confronto entre Real Madrid e Paris Saint-Germain para a grande final da Copa do Mundo de Clubes.

“Agora é descansar, assistir o jogo e ver quem vai passar para estar preparado para a final”, disse à Globo.

