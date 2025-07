Justiça mantém condenação de 126 anos a grupo que assassinou adolescente grávida no Acre

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu, por maioria de votos, manter a condenação de Warlem da Silva Batista, Leandro Melo Tavares, Edmar Vieira da Silva, Sanderson da Silva Lima e Ueldel Yuri Rodrigues de Melo. O grupo havia sido condenado a 126 anos de prisão em regime fechado, pela Vara Única de Mâncio Lima, por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e participação em organização criminosa.

O crime, ocorrido em 2019, chocou os moradores de Mâncio Lima pela crueldade. Os cinco acusados invadiram uma residência na periferia da cidade e mataram a tiros a adolescente Rosiane Silva de Souza, de 14 anos, que estava grávida de sete meses. O principal alvo seria Anderson Silva, companheiro da jovem, que também foi atingido por disparos, mas sobreviveu.

Segundo o inquérito policial conduzido pelo delegado José Obetânio, Rosiane foi vítima colateral da ação criminosa. A investigação aponta que Anderson seria ligado a uma facção rival à dos autores do crime. Na noite do ataque, o casal já estava deitado quando os criminosos arrombaram a casa e efetuaram diversos disparos. Rosiane foi atingida na cabeça e no braço, morrendo ainda no local. Anderson foi baleado duas vezes, mas conseguiu escapar com vida.

Após a condenação, a defesa dos réus recorreu, alegando que o júri teria desconsiderado provas dos autos e pedindo a anulação do julgamento ou redução das penas. No entanto, o relator do processo votou pelo indeferimento do recurso, mantendo a decisão do júri. Os réus permanecem presos no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, onde cumprem suas penas.