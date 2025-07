Legado de elegância! Neta de Grace Kelly recria figurino icônico da avó

Um dos looks mais icônicos de Grace Kelly (1929-1982) ganhou uma releitura sob o olhar da neta mais nova da eterna princesa de Mônaco. Recentemente, Camille Gottlieb usou um vestido sob medida da designer italiana Elisabetta Franchi para um evento de gala da Cruz Vermelha. Acontece que a peça é nada menos que uma referência direta a um figurino usado pela ex-atriz.

O figurino icônico de Grace Kelly

O figurino em questão aparece no filme Janela Indiscreta (1954), um clássico de Alfred Hitchcock que tem Grace Kelly no papel de Lisa Carol Freemont. Com silhueta cocktail, estilo que marcou a década de 1950, a peça tinha uma saia ampla branca, com camadas e detalhes bordados na altura do quadril.

O corpete tinha um decote ligeiramente canoa, com os ombros parcialmente expostos. Nas imagens para o filme, a então atriz — famosa por ter inspirado o nome de uma das bolsas mais cobiçadas do mundo, da Hermès — vestiu o item com luvas brancas, uma sandália de tiras cruzadas e um colar de pérolas.

A homenagem da neta

Já na releitura de Camille Gottlieb feita para homenagear a avó, a jovem de 26 anos acrescentou alguns detalhes para dar um toque pessoal e, ao mesmo tempo, modernizar o vestido. Entre eles, os bordados começando já no corpete, que teve também um decote mais profundo, e uma fenda na saia.

Camille, vale destacar, tem a mesma idade que a avó tinha quando deixou a breve carreira como atriz para se dedicar ao casamento com o príncipe Rainier III, união que rendeu a ela o título de princesa de Mônaco. Ela é filha da caçula entre os três herdeiros do casal, a princesa Stéphanie, fruto do matrimônio com Jean-Raymond Gottlieb.

Há poucos dias, a influenciadora e it girl de Mônaco Alexandra Malena Saint Mleux — conhecida por ser namorada do piloto Charles Leclerc — também homenageou um figurino de Grace Kelly. Neste caso, um vestido azul do filme Ladrão de Casaca (1955). A releitura sob medida usada pela jovem leva assinatura de Antoine Guerin.

A inspiração da it bag

O legado de Grace Kelly na moda é assunto entre os entusiastas da área até os dias atuais. A bolsa da Hermès, atualmente conhecida como Kelly, foi rebatizada em homenagem a ela, depois que a então princesa usou a peça para esconder a barriga de grávida dos paparazzi em 1956. A peça, que então se chamava Sac à Dépêches, ganhou o novo nome em 1977.

