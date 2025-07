Líder de facção do Acre que foi preso no Peru estava na lista da Interpol, diz Polícia Civil

Na última segunda-feira (28), a Polícia Civil do Acre (PCAC) anunciou a captura de Bruno de Souza Costa, um foragido de 32 anos, no Peru. Natural de Cruzeiro do Sul, Bruno era procurado internacionalmente e estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol, um sistema que facilita a localização e prisão de criminosos em todo o mundo.

A prisão foi resultado de uma colaboração entre as autoridades brasileiras e a Polícia Nacional do Peru, com apoio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (Neic), que forneceu informações cruciais para a operação. Bruno é suspeito de liderar uma facção criminosa no Acre, exercendo influência significativa mesmo residindo fora do país.

As investigações revelam que ele ocupava uma posição de destaque dentro da organização criminosa, coordenando atividades relacionadas a execuções de rivais, sequestros, tráfico de drogas e armas. Além disso, é acusado de aplicar punições brutais, como torturas e assassinatos, a membros da facção que eram considerados infratores.

A inclusão de seu nome na lista da Interpol foi um ponto crucial para que as autoridades peruanas conseguissem localizá-lo e efetuar sua prisão. Agora, com a detenção de Bruno, já foram iniciadas as negociações para sua extradição ao Brasil, onde enfrentará as consequências de seus atos e responderá pelas graves acusações que pesam contra ele.