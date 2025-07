Looks country e estilo marcam presença feminina na Expoacre 2025; confira a galeria de fotos

Na 50ª edição da Expoacre, que acontece em Rio Branco, o ContilNet registrou como as mulheres têm se destacado não apenas pela presença no evento, mas também pelo estilo.

Os looks escolhidos para esta segunda-feira (28), quando ocorre a abertura do rodeio em touros e o aguardado show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, mostram que o visual country segue em alta entre o público feminino.

Botas de cano alto, cintos com fivelas, chapéus e camisas xadrez compõem os principais elementos das produções. Algumas apostam em peças mais modernas e ajustadas, como saias jeans e vestidos com franjas, que misturam o tradicional com o contemporâneo. A maquiagem bem marcada e os acessórios também chamam atenção, revelando cuidado e identidade nas escolhas.

Confira vídeo e fotos: