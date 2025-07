Lula deve visitar o Acre no próximo mês para anunciar nova ponte e vistoriar obras; confira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar o Acre no próximo mês para cumprir uma série de agendas oficiais. A informação foi confirmada à reportagem do ContilNet por uma liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta quinta-feira (24).

A articulação da visita está sendo conduzida pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana.

Lula tem previsão de visitar Rondônia no dia 1º ou 8 de agosto e, nesse mesmo período, deve seguir para o Acre após a passagem pelo estado vizinho.

Durante a visita ao Acre, o presidente deve acompanhar as obras de recuperação da BR-364, vistoriar a construção das unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, além de anunciar oficialmente a construção da ponte sobre o Rio Juruá, em Rodrigues Alves. A obra será executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O Acre é um dos poucos estados brasileiros que ainda não receberam a visita oficial de Lula desde o início de seu terceiro mandato como presidente da República.