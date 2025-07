Luto na equipe! Pablo cancela shows após morte de funcionária em grave acidente

O cantor Pablo comunicou, nesta quarta-feira (30/7), o cancelamento de quatro shows que seriam realizados no fim de julho e início de agosto. A decisão foi tomada após a trágica morte de sua diretora de marketing e gestora das redes sociais, Dayana Nataly Bezerra Lima, de 37 anos.

Os shows cancelados são em Ceará Mirim (RN – 30/7), Amarante do Piauí (PI – 1/8), Coari (AM – 2/8) e São Sebastião do Uatamã (AM – 3/8).

Em nota, a equipe de Pablo lamentou profundamente a perda: “A decisão foi tomada em respeito ao momento de luto e consternação vivenciado por toda a nossa equipe, após o trágico acidente que resultou em uma perda irreparável para nós. Day era mais que uma colaboradora. Era amiga, companheira de estrada e parte essencial da nossa equipe. Estamos profundamente abalados com essa tragédia”.

Detalhes do trágico acidente

Dayana Nataly Bezerra Lima, diretora de marketing digital e responsável pela gestão das redes sociais do cantor Pablo, morreu na tarde dessa terça-feira (29/7) em um acidente de carro na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que ela estava saiu da pista e capotou por volta das 16h30, no trecho do município de Amélia Rodrigues, a cerca de 30 km de Feira de Santana.

Dayana voltava de Feira de Santana para Salvador após acompanhar Pablo em compromissos de divulgação do projeto Bodega do Pablo, que terá apresentação na cidade no dia 16 de agosto. Outros dois homens, incluindo o motorista, também estavam no carro. Eles ficaram feridos e foram levados para uma unidade de saúde da região, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Além do trabalho com Pablo, Dayana era sócia de uma empresa de marketing digital que prestava serviços a outros artistas baianos, como a banda É o Tchan.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.