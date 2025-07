Luxo e história! Festa de 30 anos de Bruna Marquezine será na Ilha Fiscal

Bruna Marquezine completa 30 anos no próximo dia 4 de agosto e está preparando uma comemoração à altura da nova fase: luxuosa e com cenário digno de filme. Segundo informações da jornalista Gabi Cabrini, do Fofocalizando, a atriz escolheu nada menos que a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, como o local para seu evento.

Gaby Cabrini trouxe detalhes da comemoração de 30 anos de Bruna Marquezine #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/2bEDh5RRUd — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 29, 2025

A festa está marcada para o dia 15 de agosto, e a logística é de gente grande. Para realizar um evento no espaço, é preciso fechar pelo menos três diárias: uma para montagem, outra para a festa em si e mais uma para desmontagem.

Além disso, o aluguel da ilha histórica, que pertence à Marinha e precisa ser liberado pelo Exército, começa em torno de R$ 75 mil. Nada mal, não é mesmo?

Fonte: Fofocalizando (Gabi Cabrini), Metrópoles

Redigido por ContilNet.