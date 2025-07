Mãe faz apelo nas redes sociais para comprar cama especial para filho com paralisia cerebral

Lucivania da Silva, dona de casa que vive na zona rural de Manoel Urbano, tem mobilizado a solidariedade nas redes sociais em busca de ajuda para adquirir uma cama especial para seu filho, Davi Lucas, de 10 anos, que convive com paralisia cerebral.

Desempregada e enfrentando grandes dificuldades financeiras, Lucivania conta que cuidar do filho tem se tornado cada vez mais complicado, principalmente devido ao peso de Davi e à falta de equipamentos adequados para o atendimento às suas necessidades. “Meu filho já está com um peso elevado, e eu estou com problemas na coluna. Está muito difícil, porque sou só eu e ele”, desabafa a mãe.

A compra da cama especial, que custa cerca de R$ 5 mil, é vista como essencial para garantir maior conforto, segurança e qualidade de vida para o garoto, além de facilitar a rotina de cuidados diários. A mãe pede apoio da comunidade e das autoridades locais para que esse sonho possa ser concretizado.

O apelo de Lucivania ganhou força após ser divulgado nas redes sociais, sensibilizando muitas pessoas. Ela reforça que qualquer contribuição, por menor que seja, fará grande diferença. Para ajudar, os interessados podem fazer doações por meio do Pix usando a chave CPF: 019.703.852-27 (Lucivania da Silva Silva).

Compartilhar essa história também é uma forma importante de contribuir para que o pequeno Davi tenha uma vida mais confortável e digna.