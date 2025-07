Mais de 5,5 mil famílias deixam o Bolsa Família no Acre após aumento de renda

Em julho deste ano, mais de 5,6 mil famílias acreanas deixaram de receber o benefício do Programa Bolsa Família. A saída desses núcleos teria se dado por aumento da renda familiar, conquistada principalmente por meio de empregos formais ou iniciativas no empreendedorismo local.

O dado é considerado um indicativo positivo da recuperação econômica do Acre. “A recente exclusão de 5,6 mil famílias do Programa Bolsa Família por aumento de renda reforça uma tendência positiva na economia do estado”, informou o governo estadual.

Apesar do avanço, o número de famílias que ainda dependem do benefício continua expressivo. Atualmente, mais de 126 mil famílias no estado seguem cadastradas no programa social, o que representa um volume superior ao de trabalhadores com carteira assinada.