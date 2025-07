Mais Médicos: Acre recebe quase 30 novos profissionais para reforçar atendimento básico e indígena

O Acre passou a contar, a partir desta segunda-feira (7), com o reforço de 28 médicos enviados pelo Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal que tem como objetivo fortalecer a atenção primária à saúde, especialmente em áreas com maior vulnerabilidade social.

Os profissionais foram distribuídos entre unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), com o intuito de ampliar o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir o tempo de espera por atendimento.

Do total de médicos que chegaram ao estado, oito irão atuar diretamente com comunidades indígenas: dois deles no DSEI Alto Juruá e seis no DSEI Alto Rio Purus, regiões de difícil acesso e com alta demanda por assistência médica. Os demais profissionais foram alocados em municípios acreanos para fortalecer o atendimento básico em áreas urbanas e rurais.

Essa mobilização faz parte de uma nova fase do Mais Médicos, que convocou 3.173 profissionais para trabalhar em 1.618 municípios e 26 distritos indígenas em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, esta edição do programa registrou número recorde de inscritos, com mais de 45 mil candidatos.

Os médicos formados no Brasil e registrados nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) já começaram a se apresentar nos locais onde atuarão. Já os profissionais formados no exterior iniciarão, em 4 de agosto, o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), uma etapa de preparação focada em situações de emergência, urgência e nos perfis regionais de atendimento.