Malharia Ponto Sem Nó assina fardamento oficial da equipe ContilNet na Expoacre 2025

A parceria entre o ContilNet e a Malharia Ponto Sem Nó está sendo um verdadeiro sucesso durante a Expoacre 2025. Prova disso é que a farda oficial utilizada pela equipe de transmissão do portal foi produzida com exclusividade pela malharia acreana, reunindo qualidade, conforto e identidade visual marcante. A peça, elogiada por sua durabilidade e acabamento, reforça o profissionalismo da cobertura ao vivo de um dos maiores eventos do estado.

Com mais de duas décadas de experiência no mercado têxtil, a Malharia Ponto Sem Nó é reconhecida pela excelência na confecção de roupas personalizadas. Sediada em Rio Branco, a empresa atende a diferentes segmentos com agilidade, variedade de produtos e compromisso com a satisfação do cliente.

A malharia atende desde órgãos públicos, instituições de ensino e igrejas até o consumidor final, sempre oferecendo soluções personalizadas e com preços competitivos. Atualmente, conta com uma equipe de 30 colaboradores diretos e cerca de 40 profissionais terceirizados, o que garante alta capacidade produtiva e flexibilidade para atender grandes demandas sem abrir mão da qualidade.

Entre os diferenciais da empresa estão as técnicas modernas de personalização, como serigrafia, sublimação, bordado e DTF (Direct to Film). Essas tecnologias permitem a produção de peças com excelente definição, cores vivas e resistência, sendo ideais para camisetas, bonés, calças, canecas e uniformes em geral.

A Malharia Ponto Sem Nó também é fornecedora de uniformes para instituições como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros, além de produzir roupas específicas para cursos, eventos institucionais e ações operacionais. A agilidade na entrega e o cumprimento rigoroso dos prazos são pontos fortes que reforçam a confiança de grandes clientes e colaboradores.

Mais do que uma confecção, a empresa se posiciona como uma parceira estratégica, oferecendo não apenas produtos, mas soluções completas para atender as necessidades dos seus clientes. A responsabilidade social e o compromisso com práticas sustentáveis também fazem parte da filosofia da empresa, que investe constantemente na valorização de seus colaboradores e no desenvolvimento comunitário.

A sede da Malharia Ponto Sem Nó está localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 3457, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Para mais informações, os contatos são (68) 3228-2361 e (68) 98112-9613. A empresa também está presente no site www.malhariapontosemno.com.br e nas redes sociais.