Mara Rocha oficializa filiação ao Republicanos em evento em Brasília na próxima semana

A jornalista e ex-deputada federal Mara Rocha deve oficializar sua filiação ao Republicanos na próxima quarta-feira (16), durante ato que será realizado em Brasília com a presença de lideranças nacionais do partido.

Com a mudança de partido, Mara Rocha pretende disputar uma vaga no Senado Federal, pelo estado do Acre, nas eleições de 2026. A escolha do Republicanos faz parte de uma articulação que pode envolver uma aliança com o atual senador Alan Rick, pré-candidato ao governo do Acre, que ainda está filiado ao União Brasil.

Mara Rocha já passou por outras siglas ao longo de sua carreira. Eleita deputada federal pelo PSDB em 2018, deixou o partido e ingressou no MDB, legenda pela qual concorreu ao governo do Acre em 2022.

No entanto, sua permanência na sigla teve final em agosto de 2023, quando anunciou sua saída em protesto à filiação do ex-petista Marcus Alexandre. Pouco tempo depois, migrou para o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.