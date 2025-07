Marcynho Sensação comanda noite de piseiro na Expoacre Juruá nesta sexta

A Expoacre Juruá 2025 promete agitar a noite desta sexta-feira (4), em Cruzeiro do Sul, ao som do piseiro de Marcynho Sensação. Conhecido nacionalmente por sucessos como Amor Falso e Viela, o cantor é uma das atrações mais aguardadas do evento e sobe ao palco principal para animar o público com seu repertório de batidão.

A programação começa bem antes do show principal. A noite será aberta pelo DJ Jonata, seguido pelas apresentações dos grupos de dança Explosão de Ritmos, da Banda Swing da Mata, Genison e Banda, além do cantor Bruno Barros e banda. Após o show de Marcynho, quem assume o palco é Adrieli Martins e Banda.

O evento também contará com o Palco Cultura Acústica, que terá apresentações com voz e violão de Tyago Junior, Evandro dos Teclados e Lucas Nogueira.

Além da música, a feira também será marcada pelo rodeio em touros. A segunda noite da competição começa às 20h, com a participação de mais 28 peões na arena. A grande final será no sábado (5), e o prêmio principal para o vencedor é uma caminhonete.